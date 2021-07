Beim Versuch einer Gruppe von Unbekannten, seine Party zu stürmen, ist ein 23 Jahre alter Mann aus Heidelberg am Samstagmorgen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Gruppe von acht bis zehn Männern gegen 2.30 Uhr an der Tür des Mannes in der Dreikönigstraße geklingelt, der im Wohnungsinneren mit Freunden feierte, und gefordert, zu der Party gelassen zu werden. Das lehnte der Mann ab. Die Unbekannten hätten daraufhin versucht, durch die Tür in die Wohnung zu drängen, was die Partygäste im Inneren mit vereinten Kräften abwehren konnte. Anschließend hätten die Eindringlinge versucht, ein Fenster der Wohnung von außen einzudrücken und das Fenster dabei beschädigt. Auch dieser Versuch sei abgewehrt worden, so die Polizei, der Wohungsinhaber habe sich dabei aleicht am Finger verletzt.

Die Unbekannten seien daraufhin gegangen; der Party-Gastgeber sei ihnen hinterher gelaufen, um sie zu Rede zu stellen. Daraufhin hätten die Störer ihn beleidigt und mit Gegenständen beworfen. Durch eine nahezu volle Plastikflasche, die auf Höhe des alten Synagogenplatzes auf ihn geworfen wurde, habe der Mann eine Prellung im Gesicht erlitten.

Der gesamte Sachschaden, der durch den Vorfall entstand, wird auf 750 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach den Unbekannten; einer von ihnen habe eine auffällige Basecap mit dem Aufdruck „ICON“ getragen, die Männer seien um die 20 Jahre alt gewesen. Wer in dem Bereich Dreikönigstraße/Alter Synagogenplatz nach 2.30 Uhr am Samstagmorgen eine Gruppe beobachtet hat, auf die die Beschreibung zutreffen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 06221/991700.