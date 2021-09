Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr haben drei bislang unbekannte Täter einen 69-jährigen Mann schwer verletzt, als dieser im Mannheimer Schlosspark mit dem Fahrrad unterwegs war. Laut Polizei griffen die Täter den Mann nach einem Streitgespräch unvermittelt an, prügelten ihn zu Boden und schlugen und traten danach weiter auf ihr Opfer ein. Durch den Angriff erlitt der Mann unter anderem schwere Verletzungen im Gesicht und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Die Täter konnten nach der Attacke unerkannt flüchten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.