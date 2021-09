Sowohl am Sonntagmorgen, als auch am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr in Mannheim ausrücken, nachdem ein oder mehrere Unbekannte in den Stadtteilen Schönau und Gartenstadt Brände gelegt hatten. Zunächst mussten die Beamten der Feuerwache Nord laut Polizei einen Brand an der Ecke Rottannenweg/Langer Schlag löschen. Dort wurden am Sonntag gegen 4 Uhr, scheinbar mutwillig, ein kleinerer Holzstapel sowie eine blaue Papiermülltonne entzündet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Am Montagmorgen gegen 3:30 Uhr rückte die Feuerwache Nord dann erneut aus. Dieses Mal brannte ein Altkleidercontainer an der Ecke Königsberger Alle/Danziger Baumgang. Der Sachschaden wird hier auf rund 2000 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen derzeit noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sowie verdächtige Personen in der Nähe der Tatörtlichkeiten gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/777690 zu melden.