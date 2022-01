Am Dienstagabend haben drei maskierte Täter ein Wettbüro im Mannheimer Stadtteil Herzogenried überfallen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betraten diese um kurz vor 21.30 Uhr das Wettbüro im Roteichenring, sprühten den drei Anwesenden dort einen Reizstoff ins Gesicht, drohten ihnen zudem mit einer silbernen Pistole und versuchten an das Bargeld in der Kasse zu kommen. Als Ihnen das offenbar nicht gelang, flüchteten sie und rannten zu einem Komplizen, der in einem schwarzen BMW mit M Mannheimer Kennzeichen mit laufendem Motor vor dem Haus mit der Nummer 37 wartete. Anschließend flüchtete das Quartett in Richtung Herzogenriedstraße. Die sofort eingeleitete Großfahndung mit acht Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Ergebnis. Die Anwesenden im Wettbüro wurden bei dem Überfall leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Team eines Rettungswagens medizinisch versorgt. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Beschreibung der Täter

Drei der Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter soll blaue Handschuhe, eine schwarze Jacke, ebenso eine schwarze Hose der Marke Adidas mit einem weißen Streifen an der Seite und schwarze Schuhe getragen haben. Außerdem hatte er eine Kapuze über dem Kopf. Dieser Mann bedrohte die auch mit einem silberglänzenden Revolver.

Der zweite Täter trug eine dunkelgraue Hose mit Taschen im Kniebereich, schwarze Schuhe, Kapuze, dunkle Handschuhe und eventuell eine Basecap unter der Kapuze.

Der dritte Täter trug eine dunkelblaue Jacke, schwarze Schuhe, graue Kapuze, schwarze Hose mit weißen Streifen seitlich und dunkle Handschuhe. Außerdem trug er eine rötliche Plastiktüte.

Wichtig für die Fahnder sind folgende Fragen zu klären:

Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Wem ist der schwarze BMW aufgefallen, der mit laufendem Motor wartete?

Wer kann den Komplizen darin beschreiben?

Wer kann detaillierte Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben?

Wer weiß etwas über die exakte Fluchtrichtung?

Die Täter könnten über den Ulmenweg in Richtung Herzogenriedstraße geflüchtet sein. Da im Ulmenweg, unweit des Tatortes, zwei Bushaltestellen und eine OEG-Haltestelle sind, erhoffen sich die Ermittler von Fahrgästen wichtige Informationen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621 174-4444, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, 0621 3301-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.