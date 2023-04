Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine alternde Gesellschaft krankt auch am Herzen: An zwei Herzkatheterlaboren im Mannheimer Theresienkrankenhaus werden Betroffene untersucht, mussten bisher jedoch drei bis vier Monate auf einen Termin warten. Mit einem dritten Labor soll nun der Bedarf in der Rhein-Neckar-Region besser gedeckt werden.

An zwei Tagen pro Woche werden Menschen in den beiden Herzkatheterlaboren untersucht, vorrangig minimal-invasiv und mit Eingriffen am Herzen, den Herzklappen und den herznahen Gefäßen, um Engstellen zu