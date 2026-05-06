Eine 88 Jahre alte Frau ist am Dienstagmittag in Mannheim Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach Angaben der Polizei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von rund 35.000 Euro.

Die Seniorin wurde gegen 14.30 Uhr telefonisch von einem unbekannten Mann kontaktiert. Dieser vereinbarte mit ihr einen Termin zur Reparatur der Heizung. Kurz darauf erschien ein vermeintlicher Handwerker an der Wohnung der Frau in der Hirschhorner Straße.

Während sich der Mann gemeinsam mit der Seniorin im Badezimmer aufhielt, gelangte offenbar ein Komplize unbemerkt in die Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck.

Beschreibungen der beiden Männer liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, unbekannte Personen nur mit Vorsicht in die Wohnung zu lassen und Ausweise oder Firmenunterlagen genau zu prüfen. Zudem sollten insbesondere ältere Menschen bei Unsicherheiten Angehörige oder Nachbarn hinzuziehen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 71849-0 entgegen.