Trickbetrüger machen sich derzeit einen Messenger-Dienst zunutze. Auch das Polizeipräsidium Mannheim verzeichnet seit Monatsbeginn zunehmend Fälle der neuen Masche. Von Schäden von mehreren Tausend Euro ist die Rede. Am Montagmittag zwischen 12 und 13 Uhr versuchten Betrüger offenbar erneut, in Mannheim-Sandhofen zuzuschlagen. Sie nahmen laut Polizei zunächst eine 53-Jährige und anschließend eine 68-Jährige ins Visier. Die Kriminellen verfolgen den weiteren Angaben zufolge meist dieselbe Methode. Zunächst kontaktieren sie ihre möglichen Opfer über einen Messenger-Dienst, geben sich als nahe Verwandte aus und behaupten, eine neue Mobiltelefonnummer zu haben. Die Betrüger täuschen dann eine finanzielle Notlage vor und bitten unter genauen Angaben von Kontodaten sowie einem Verwendungszweck um die Überweisung eines bestimmten Geldbetrags. In den beiden aktuellen Fällen waren sowohl die 53-Jährige als auch die 68-Jährige so geistesgegenwärtig und durchschauten rechtzeitig die List. Die beiden erstatteten Anzeige. Die Polizei warnt eindringlich davor, sensible Daten über Mobilgeräte herauszugeben. Auf keinen Fall sollte Geld auf unbekannte Konten überwiesen werden.