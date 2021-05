Mindestens zwei Trickbetrüger sind am Montagnachmittag in Mannheim-Wohlgelegen unterwegs gewesen. Unter dem Vorwand, dass es im Keller eines Mehrparteienhauses zu einem Wasserschaden gekommen sei und man im Badezimmer „etwas überprüfen“ müsse, gelang es laut Polizei zunächst einem Betrüger, in die Wohnung eines 77-Jährigen zu gelangen. Während der Wohnungsinhaber gemeinsam mit dem falschen Handwerker ins Badezimmer ging, betrat offenbar ein zweiter Betrüger die Wohnräume. Dieser begann sofort, mehrere Zimmer nach Wertgegenständen zu durchsuchen, während sein Komplize den 77-Jährigen weiter im Badezimmer ablenkte. Erst nachdem die angebliche Überprüfung im Bad abgeschlossen war und der „Handwerker“ die Wohnung verlassen hatte, bemerkte der ältere Mann, dass aus einem Schrank ein Album mit Sammlermünzen gestohlen wurde. Wie viel diese wert sind, ist derzeit noch nicht bekannt.