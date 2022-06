Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Hotel in der Riedfeldstraße in der Mannheimer Neckarstadt-West eingebrochen. Laut Polizei drangen sie über ein Fenster in die Büroräume des Hotels ein. Sie brachen einen Tresor auf, erbeuteten 450 Euro und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 33010.