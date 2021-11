Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr der 55-jährige Autofahrer in der Mannheimer Oststadt leicht verletzt worden. Die 30 Fahrgäste und der Fahrer der Tram blieben unverletzt. Laut Polizei von Freitag war der Autofahrer auf der Collinistraße unterwegs und wollte nach links auf die Friedrich-Ebert-Brücke abbiegen. Nachdem die Ampel von rot auf grün gewechselt hatte, fuhr der Mann an und kollidierte im Schienenbereich mit einer Straßenbahn, deren Fahrer das für die Bahn geltende Haltesignal missachtet hatte. Der Wagen des 55-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr etwa eine Stunde lang eingeschränkt.