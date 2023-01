Zu Hause von Urlaub träumen: Beim Reisemarkt Rhein-Neckar ist das ab Freitag an drei Tagen möglich. Vorgestellt wird auch ein ganz neues Reiseformat.

Neben vielen Stammausstellern sind bei der Reisemesse in der Mannheimer Maimarkthalle neue Anbieter dabei. Individuelle Fernreisen in entlegene Regionen der Welt sind ebenso im Angebot wie Ziele fast vor der Haustür. Zwei große Sonderflächen gibt es zu den Themen Camping/Caravaning und Fahrrad. Diese Art zu reisen, hat während der Pandemie einen Aufschwung erfahren. Wer derzeit ein Wohnmobil bestellt, muss nicht selten ziemlich lange auf sein Fahrzeug warten. In der Sparte Fernreisen können sich die Besucher auf Informationen zu Afrika, Nordamerika mit Kanada und Alaska, Südamerika, Neuseeland, Australien, zur Südsee und zum Orient freuen.

Deutschland-Urlaub steht ebenfalls hoch im Kurs. Ob Wandern oder Radtouren – die Heimat ist für viele attraktiv. „Die Gastgeber arbeiten an einem hochwertigen Angebot und halten immer öfter auch entsprechende Lademöglichkeiten für E-Bikes vor“, sagt etwa Markus Kunkel von Rad-Sport Bergstraße. Dem Thema Radurlaub wird auf dem Reisemarkt viel Raum gegeben.

Im Urlaub anpacken

Ein neues Urlaubsformat gibt es ebenfalls zu entdecken. Die Idee: für die Natur mit anpacken und Ideen sammeln und zu Hause umsetzen. Im Birkenfelder Land ist dies für 2023 von besonderer Bedeutung. Unter dem Motto „Schenke ein paar Stunden Deiner Zeit – für die Natur, für deinen Urlaubsort, vor allem aber für dich selbst“ werden zahlreiche Mitmach-Aktionen angeboten. So kennen Urlauber den Hunsrück: Wanderungen durch die tiefen Wälder, Spießbraten

vom Grill, Wein von Mosel und Nahe.

Ab sofort gibt es noch andere Möglichkeiten. Bei Aktionen vom Artenschutzprojekt für den Wiedehopf bis hin zum Klimacamp steht die Natur im Mittelpunkt. Es gibt an einigen Terminen etliche Arbeiten zu erledigen, bei denen sich örtliche Naturschutzvereine über Hilfe von Urlaubern freuen. Zu anderen Zeiten können Gäste Dinge erlernen, von denen sie im heimischen Garten profitieren.

Noch Fragen?

Der „Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz“ ist jetzt am Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Tagesticket kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Die Familienkarte (zwei Erwachsene und alle Kinder) kostet 20 Euro.