Der Mann, der am Dienstagvormittag in Mannheim von Polizisten angeschossen wurde, ist offenbar nicht an der Kugel aus der Dienstwaffe gestorben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, ist der Tod auf Herz-Kreislauf-Versagen und hohen Blutverlust zurückzuführen. Insbesondere eine Stichverletzung im Bereich des Schlüsselbeins, die sich der 31-Jährige selbst zugefügt haben soll, habe zu massiven Blutungen geführt, hieß es. Das ist das vorläufige Ergebnis einer Obduktion. Genauere Untersuchungen werden erst in einigen Wochen abgeschlossen sein. Dem Polizeieinsatz war ein Familienstreit in einer Wohnung im Stadtteil Waldhof vorausgegangen. Laut LKA-Informationen wurde ein allgemeines Todesfallermittlungsverfahren eingeleitet.