Eine Obduktion hat es nun bestätigt: Die 41-Jährige, die am Dienstagmorgen tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden ist, fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Die Tat ereignete sich in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schwetzingerstadt in Mannheim.

Die Polizei sei von einer Bekannten des aus Rumänien stammenden Opfers verständigt worden. Bereits da sollen sich Hinweise darauf ergeben haben, dass die Frau umgebracht worden ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 41-Jährige erst kurz vor Ihrem Auffinden verstorben ist. Die eingerichtete Sonderkommission erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Vor allem von Interesse seien folgende Fragen: Wer hat am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr in der Gaußstraße und den angrenzenden Straßen verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben machen zu Fahrzeugen oder Personen, die sich in diesem Bereich aufgehalten oder verdächtig verhalten haben? Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/174-4444.