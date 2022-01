Der Termin für den siebten Bauhaus-Firmenlauf in Mannheim steht nun fest. Laut Veranstalter soll dieser am Mittwoch, 22. Juni, über die Bühne gehen. Der Startschuss ist für 18 Uhr vorgesehen, die Streckenlänge beträgt fünf Kilometer. Wie genau das gemeinsame Laufen dann aussehen wird, ist derzeit wegen der andauernden Pandemie-Lage aber noch nicht abzusehen. Im vergangenen Jahr waren im Vorfeld vier Szenarien entwickelt worden, die stufenweise vom gemeinschaftlichen Lauf vor Ort bis hin zu einer rein virtuellen Variante reichten. In normalen Zeiten gingen zuletzt rund 3500 Läufer in Firmenteams auf die Strecke. Wie auch immer, so oder so gilt auch in diesem Jahr wieder das Motto „Laufend Gutes tun!“. Pro Teilnehmer landet ein Teil der Startgebühr in einem Spendentopf für regionale Projekte und die eine oder andere Hilfsorganisation. Die Teilnahmegebühr beträgt in diesem Jahr 17 Euro pro Läufer. Wer sich für den Bauhaus-Firmenlauf interessiert, kann sich ab sofort unter www.firmenlauf-mannheim.de online anmelden.