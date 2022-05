Auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen und dem Autobahndreieck Viernheim werden die Fahrbahn sowie die Tangente des Dreiecks in Richtung Heilbronn saniert. Die Baumaßnahme betrifft einen 4,5 km langen Streckenabschnitt und beginnt an der Landesgrenze Baden-Württemberg/Hessen, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte. Um die Sanierung bis zum Wochenwechsel durchführen zu können, müsse die Fahrbahn ab der Anschlussstelle Sandhofen bis zum Viernheimer Dreieck ab Mittwoch, 25. Mai, 22 Uhr, bis Montag, 30. Mai, 5 Uhr, voll gesperrt werden. Die Umleitungen in Richtung Frankfurt und Heilbronn sind ausgeschildert. Bereits in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch werde die Fahrbahn in Richtung Mannheim auf einen Fahrstreifen verengt. In der Zeit der Vollsperrung soll die Umleitung ab der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen über die B44 bis Bürstadt und die B47 bis zur A67 (Fahrtrichtung Frankfurt) beziehungsweise über die B44 und die Mannheimer Waldstraße bis zur B38 und dann weiter auf die A6 (Fahrtrichtung Heilbronn). Verkehrsteilnehmer mit den Zielen Frankfurt beziehungsweise Heilbronn sollen schon am Autobahnkreuz Frankenthal auf die A61 ausweichen und die Sperrung so großräumig umfahren. Eine gründliche Sanierung der Fahrbahn nach Frankenthal sei zudem in Vorbereitung.