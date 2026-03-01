Eine defekte Straßenbahnoberleitung hat in der Nacht auf Sonntag in Mannheim für einen Einsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei fielen Teile der Spannungsseile gegen 3.30 Uhr auf die Gleise im Bereich des Quadrats E 7. Warum diese sich von einer Häuserfassade gelöst hatten, sei bisher noch unklar. Streifenbeamte hätten vor Ort zweimal Funkenflug ausgehend von der beschädigten Oberleitung beobachtet, heißt es in einer Pressemitteilung. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand. Die Techniker der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH schalteten die Oberleitung stromlos und begannen mit Reparaturen. Hinweise auf eine Straftat lägen bislang nicht vor.