Das Mannheimer Technoseum ist bekannt für seine Einblicke in die Industriegeschichte. Nun will sich das Landesmuseum für Technik und Arbeit stärker auf die Gegenwart und Zukunft fokussieren sowie seine Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche ausbauen. Dafür will die Einrichtung enger mit Unternehmen zusammenarbeiten.

In Zeiten, in denen die Wirtschaft einen zunehmenden Fachkräftemangel beklagt, kann der Aufbau eines Schülerforschungszentrums potenziellen Nachwuchs ansprechen. Ein erster Schritt