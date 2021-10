Apps entwickeln, VR-Brillen selber bauen oder Filme animieren: Programmieren ist längst nicht mehr nur etwas für Nerds. Zum Abschluss der „EU Code Week“ bietet das Technoseum am Sonntag Einblicke ins Coding: So können bei Kurz-Workshops Roboter programmiert und ausgefallene Spielfiguren am Rechner entworfen – und anschließend am 3D-Drucker ausgedruckt werden. Die SAP ermöglicht dies alles im Rahmen der Initiative Meet and Code. Das Haus ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.