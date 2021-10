„Two days, one stage“, zwei Tage, eine Bühne – so wirbt der Veranstalter für das Technofestival Time Warp. Am Freitag und Samstag sollen in der Maimarkthalle die Nächte zum Tag werden. Es ist der erste große Rave nach vielen Monaten. Gefeiert und getanzt werden zu elektronischer Musik soll in abgespeckter Version: mit nur einem Floor und insgesamt elf DJs. Bis zu 8000 Besucher werden an den beiden Abenden jeweils erwartet. Es gilt die 2G-Regel, nur Geimpfte und Genesene dürfen rein. Die Öffnungszeiten: Freitag von 20 bis 8 Uhr, Samstag von 21 bis 8 Uhr. Die Veranstaltung findet seit dem Jahr 2000 auf dem Mannheimer Maimarktgelände statt. In erhöhter Alarmbereitschaft ist bei der Time Warp traditionell die Polizei. Alkohol- und Drogenkontrollen werden auch diesmal wieder dazugehören.