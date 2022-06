Auf der A6 zwischen dem Mannheimer und dem Viernheimer Kreuz ist am Donnerstagabend der BMW eines 45-Jährigen komplett ausgebrannt. Die Fahrbahnen in Richtung Norden waren deshalb rund eine halbe Stunde lang voll gesperrt. Ursächlich dafür, dass der wagen Feuer fing, dürfte nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt gewesen sein. Die beiden Fahrzeuginsassen hatten den Wagen unverletzt verlassen können, wurden jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Bis 20.44 Uhr wurde der Verkehr einspurig am Brandort vorbeigeleitet. Kurzzeitig kam es zu einem Rückstau von bis zu vier Kilometern Länge.