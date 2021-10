Ein Opel Corsa ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Mannheimer Neckarstadt in Flammen aufgegangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei ist die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch ein unweit des Autos geparkter Roller leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf zirka 2500 Euro, zu Personenschäden kam es nicht. Wegen der Lösch- und Reinigungsarbeiten war die B 38 in Richtung Käfertal zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde über eine Parallelstraße geleitet. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Gegen 22.20 Uhr waren die Reinigungsarbeiten abgeschlossen.