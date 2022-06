Drei junge Männer haben am Dienstagabend gegen 18 Uhr einen Taxifahrer in Mannheim-Käfertal überfallen. Sie stiegen laut Polizei am Taunusplatz in den Wagen des 72-Jährigen ein und lotsten ihn in Richtung „Alter Postweg“. Dort sollen die Männer ihr Opfer angegriffen und bedroht haben. Möglicherweise sei auch eine Waffe im Spiel gewesen, hieß es. Nachdem die Täter den Geldbeutel des Taxifahrers an sich genommen hatten, flüchteten sie laut Polizei zu Fuß in Richtung Käfertaler Wald. Der leicht verletzte Taxifahrer setzte daraufhin einen Notruf ab. Bei der Fahndung kam ein Hubschrauber und ein Spürhund zum Einsatz. Bereits wenig später wurden drei Verdächtige im Käfertaler Wald festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.