Verhaftet worden sind eine 32-Jährige und ein 44-Jähriger, weil sie mehrere Diebstähle in Mannheim und Ludwigshafen begangen haben sollen. Die Verdächtigen sollen seit Anfang Juni gemeinsam als Taschendiebe in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen sein. Aus den Geldbeuteln ihrer sechs Opfer stahlen sie laut Polizei und Staatsanwaltschaft EC-Karten. Mit diesen haben sie offenbar hohe Bargeldbeträge an Geldautomaten abgehoben. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 7000 Euro belaufen. Gegen die 32-Jährige wird derzeit noch aufgrund vier weiterer ähnlicher Taten ermittelt. Auch hier soll die Verdächtige ihren Opfern Geldbeutel entwendet und anschließend Geld an Automaten gezogen haben. Hier soll ein weiterer Schaden von 8000 Euro entstanden sein. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Dienstagabend kurz vor der Ausreise aus Deutschland am Frankfurter Flughafen festgenommen.