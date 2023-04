Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das migrantisch geprägte Viertel am Marktplatz ist Anfang Mai in Aufruhr. Bei einem Polizeieinsatz kommt ein psychisch kranker Mann ums Leben.

„Sie haben auf ihn eingeschlagen – ins Gesicht und auf den Kopf“, berichtet ein Augenzeuge vor dem Lokal, wo Blumen und Kerzen an das erinnern, was sich an einem Montagmittag dort zugetragen hat.