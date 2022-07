Ein unaufmerksamer Autofahrer hat am Samstagabend in der Neckarstadt einen Hund überfahren und ist weitergefahren, ohne sich um die Konsequenzen seines Handelns zu kümmern. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist das Tier noch an der Unfallstelle gestorben. Der Hund war mit seinem 34 Jahre alten Besitzer nach 22 Uhr in der Mittelstraße unterwegs. Nicht angeleint wollte er unvermittelt die Straße überqueren und wurde dabei von einem dunklen BMW überrollt. Nach bisherigen Feststellung führte das zu tödlichen Verletzungen. Der BMW-Fahrer hatte nicht angehalten, die Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der Hundehalter wurde von den Polizeibeamten wegen Verstoßes gegen die Leinenpflicht im Stadtgebiet angezeigt. Zu der Hunderasse will die Polizei derzeit keine Angaben machen. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Neckarstadt, Tel.: 0621 174 3301-0.