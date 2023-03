Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist das passende Werk zur Zeit: Die szenische Aufführung des poetischen Wahnsinns-Textes „Septembren“ des französischen Schriftstellers Philippe Malone ließ das Publikum im Nationaltheater Mannheim erahnen und fühlen, was Krieg bedeutet.

Erschienen und uraufgeführt worden ist „Septembren“ bereits 2009 in Montpellier, in deutscher Übersetzung erstmals 2015. In detaillierten Beobachtungen und poetisch