Ein 57-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen in einer Firmenhalle in Mannheim-Rheinau schwer verletzt worden. Laut Polizei stürzte er von einer Hebebühne mehr als sechs Meter in die Tiefe. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.