Gekommen, um zu bleiben? Oder doch nur studieren und wieder weiterziehen? Ist Mannheim nur Durchgangsstation, oder bietet die Quadratestadt für Studenten genügend Potenzial, um langfristig hier Wurzeln zu schlagen?

Eine deutschlandweit einzigartige Studie des Spiegel-Instituts im Auftrag der Wirtschaftsförderung versucht seit 2010 im Zwei-Jahres-Turnus herauszufinden, ob die Studenten sich vorstellen können, in Mannheim zu bleiben. Und kommt dabei trotz Corona-Pandemie zu einem konstanten Ergebnis. 58 Prozent der Probanden haben vor, auch nach ihrem Studium in Mannheim zu leben und zu arbeiten. Allerdings wird auch sichtbar: Gerade das derzeit ruhende Gastro- und Kulturangebot ist ein wichtiger Magnet für Hochschüler.

„Das Studium ist für viele der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Der Auszug von Zuhause, die erste eigene Wohnung, das ist von besonderer Bedeutung“, weiß Marktforscher Dirk Obermeier vom Spiegel-Institut. Mannheim war hierbei für 68 Prozent der insgesamt 2000 befragten Studenten die erste Wahl, genauso viel Prozent zogen auch extra für ihr Studium in die Stadt beziehungsweise Region. Die typische Studenten-WG bildet dabei immer noch die klassische Wohnform. „Und dieses Zusammenleben wird im Vergleich zu den Vorjahren als familiärer eingestuft“, sagt der Marktforscher.

Fehlende Kontakte eine Belastung

Vielleicht spielt bei diesem steigenden Gemeinschaftsgefühl ja die Corona-Pandemie eine Rolle. Ohnehin nahmen die Forscher die Auswirkungen von Covid-19 bei ihrer im November 2020 durchgeführten Studie besonders unter die Lupe. „Für mehr als die Hälfte der Studierenden, die aktuell nicht in Mannheim wohnen, hatte Corona aber keinen Einfluss auf die Wohnortwahl“, zeigt Obermeier auf. „Ohne Corona hätte ich mir eine Wohnung in Mannheim gesucht“, kreuzten 17 Prozent der Nicht-Mannheimer an. Ähnlich sieht es bei den Mini-Jobs aus: Bei 66 Prozent der Studierenden, die einem Nebenjob nachgehen, hatte die Pandemie keinen Einfluss auf die Tätigkeit. Zehn Prozent der befragten Studenten verloren jedoch ihre Nebentätigkeit aufgrund von Corona.

Als große Herausforderung werden während der Pandemie die Wohnungssuche, aber auch die fehlenden Kontakte empfunden. Sei es zu Mitstudenten oder zu möglichen Arbeitgebern, gerade zu kleinen und mittleren Betrieben. „Es gibt keine Messen, keinen Tag der offenen Tür“, sagt Christiane Ram von der Wirtschaftsförderung. Und möchte während der Pandemie-Phase vor allem mit Online-Formaten nachjustieren.

Wie bekommt man die 40 Prozent?

Schwerpunkt der Befragung bildet schließlich die Zeit nach dem Studium. Wie kann man die Studenten in der Stadt halten, wie langfristig binden? Als „lebendig, vielseitig und weltoffen“ wird Mannheim eingestuft, und vor allem die Ausgehmöglichkeiten, Kultur- und Freizeitangebote sowie die gute Verkehrsanbindung werden hervorgehoben. Interessanter als die fast 60 Prozent, die sich eine Zukunft in Mannheim vorstellen können, sind für Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) aber die anderen 40 Prozent, auf die Wasserturm, Planken und Co. keine magnetische Wirkung zu haben scheint.

Ganze 29 Prozent gaben an, dass sie Mannheim nicht mögen. Das Stadtbild, die Wohnumgebung und fehlende Naherholungsmöglichkeiten bilden hierbei das wahrgenommene Manko. Als „wenig glamourös und romantisch“ wird die Stadt trotz Barockschloss eingestuft. Attribute, auf die der Wirtschaftsbürgermeister verzichten kann. Vielmehr ist er überrascht, dass die Industriestadt auch als „nicht umweltfreundlich“ eingestuft wird. „Da müssen wir Nachforschung betreiben“, sagt Grötsch. Er vertraut darauf, dass Mannheim mit der Bundesgartenschau 2023 in Sachen Naherholungsangebot und Umweltfreundlichkeit bald besser punkten kann.

Auffällig: Nicht die Arbeits- und Berufsmöglichkeiten geben für manche Studenten den Ausschlag, Mannheim nach dem Studium den Rücken zu kehren. Als Unternehmensstandort wird die rund 30.000 Studenten zählende Kurpfalz-Metropole mit „sehr gut“ bewertet, auch das Angebot an Großunternehmen wird als „attraktiv“ eingeschätzt. Nach wie vor aber wird das Wohnungsangebot in Mannheim als „eher mittelmäßig“ eingestuft. Auch das Angebot an Kinderbetreuung wird unterdurchschnittlich benotet. Ein paar Hausaufgaben gibt die Studie der Stadt also mit auf dem Weg. Im Großen und Ganzen aber überwiegt die Freude, dass sich auch weiterhin weit über die Hälfte der befragten Studenten dauerhaft in Mannheim und Umgebung ansiedeln möchte, und die Studie in Corona-Zeiten kaum Schwankungen zu den Vorjahren verspürt.