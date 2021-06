Durch einen Stromschlag ist ein 16-Jähriger am frühen Sonntagmorgen am Mannheimer Hauptbahnhof schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kletterte der Jugendliche an einem Abstellgleis auf einen Oberleitungsmast, um auf einen abgestellten Zug zu gelangen. Hierbei näherte er sich der Oberleitung. Durch den Vorfall kam es zu einem lauten Knall, der die Gäste eines Hotels und Passanten auf den Vorfall aufmerksam machte. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leistete die 18-jährige Begleiterin des Jugendlichen Erste Hilfe. Dann wurde er in eine Ludwigshafener Klinik gebracht. Warum der junge Mann auf den Mast kletterte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei schließt eine Mutprobe nicht aus. Die Oberleitung hat eine Spannung von 15.000 Volt. Das entspricht dem 65-Fachen einer haushaltsüblichen Steckdose. Nicht nur das Berühren der Oberleitung, sondern schon die bloße Annäherung ist lebensgefährlich.