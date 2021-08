Damit der Fahrlachtunnel in Mannheim möglichst bald zumindest teilweise wieder geöffnet werden kann, muss geprüft werden, wie die Lüftungsanlage im Brandfall reagiert. Dazu soll es im Herbst Versuche vor Ort geben. Weil man derzeit nicht wisse, wie die Lüftungssteuerung im Fahrlachtunnel im Ernstfall eines Brands reagiert, sollen im Herbst Brandrauchversuche vor Ort stattfinden. Das kündigte Alex Stork aus dem Bereich Stadtraumservice der Mannheimer Verwaltung am Montag im Ludwigshafener Bauausschuss an. Er sprach von „Stresstests im Tunnel“ und sagte: „Wir treffen mit Hochdruck Vorbereitungen für die Wiederinbetriebnahme.“ Der Fahrlachtunnel war am 3. August kurzfristig wegen Problemen mit dem Brandschutz voll gesperrt worden. Ziel sei es nun, dank einer „Notertüchtigung“ möglichst bald den Tunnel zumindest teilweise für den Auto-Verkehr wieder freizugeben, sagte Stork. Der Lkw-Verkehr sei „bei einer ersten Öffnung eventuell noch nicht dabei“, kündigte er an. Auch das hänge mit der Leistungsfähigkeit der Lüftung zusammen.

Öffnung schon in sechs Monaten?

Wann genau der Tunnel wieder teilweise freigegeben werden kann, steht noch nicht fest. Stork sprach von sechs bis zwölf Monaten. Parallel zu einem ersten Wiederbetrieb soll dann im Fahrlachtunnel weiter gearbeitet werden. Aktuell gebe es auf dem Markt Probleme mit der Beschaffung von Elektronikbauteilen, nannte er eine Herausforderung. Die Verkehrssituation sei derzeit trotz Sperrung bislang „ruhig“. Allerdings sind in Baden-Württemberg auch noch Ferien. Der Verkehr habe sich teilweise in frühere und spätere Stunden verlagert, sagte Stork, der die Autofahrer dafür lobte, „sehr umsichtig mit der Situation umzugehen“.