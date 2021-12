In der Silvesternacht wird es in Mannheim starke Einschränkungen geben. Diese gehen auf eine neue Corona-Verordnung des Landes zurück, die sich in einer zeitlich befristeten Allgemeinverfügung der Stadt widerspiegeln. Am Wasserturm, am Plankenkopf und auf der Kurpfalzbrücke ist nach Angaben der Stadt von 31. Dezember, 15 Uhr, bis 1. Januar, 9 Uhr, der Ausschank und Konsum von Alkohol sowie das Abbrennen von Feuerwerk untersagt. Zudem dürfen sich Gruppen von mehr als zehn Personen an diesen Stellen nicht zusammenfinden. Es gilt ein bundesweites Verkaufsverbot von Böllern. Stadt und Polizei kündigen in der Silvesternacht Kontrollen an. Private Treffen sind ebenfalls reguliert. Geimpfte und genesene Personen dürfen in geschlossenen Räumen maximal zu zehnt sein, unter freiem Himmel sind maximal 50 Personen zulässig. Nicht-immunisierte Personen dürfen sich laut Stadt nur mit den Angehörigen eines Haushalts und zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts treffen. In der Nacht von Silvester auf Neujahr beginnt die Sperrstunde in der Gastronomie und in Vergnügungsstätten wie Spielhallen und Casinos erst um 1 Uhr, anstatt um 22.30 Uhr.

Die Silvester-Regeln in Ludwigshafen