Ein Streit unter mehreren Personen hat am frühen Sonntagmorgen in Mannheim-Käfertal zu schweren Verletzungen geführt. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die Personen gemeinsam im Bereich des Bowlingparks auf und konsumierten dort alkoholische Getränke. Gegen 2.15 Uhr kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Frau aus der Gruppe und einem 31-Jährigen, die geschlichtet wurde. Auf dem Heimweg eskalierte der Streit jedoch an der Einmündung Heppenheimer Straße/Ladenburger Straße: Ein 31-jähriger Mann biss einem 51-Jährigen in den Daumen und anschließend in die Nase, wobei ein Stück der Nase abgetrennt wurde. Der 51-Jährige schlug daraufhin mit der Faust zurück und verletzte den Angreifer an der Lippe. Ein dritter Mann, der schlichten wollte, wurde ebenfalls vom 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen, wobei seine Brille beschädigt wurde. Der Angreifer flüchtete in eine Unterführung, wurde jedoch kurze Zeit später im Rahmen einer Fahndung der Polizei in der Nähe des Tatorts gefasst. Ein Alkoholtest ergab bei ihm über 2 Promille, beim 51-Jährigen etwa 0,6 Promille. Die Polizei Mannheim-Käfertal ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0621 718490 zu melden.