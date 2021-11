Ein Streit zwischen zwei 43-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in den Quadraten ist eskaliert. Zeugen verständigten kurz vor 3 Uhr die Polizei, als im Quadrat H 7 ein Mann von einem weiteren Mann niedergeschlagen wurde, der daraufhin mit den Füßen mehrfach gegen den Kopf seines Opfers trat. Der am Boden liegende Mann zeigte anschließend offenbar keine Abwehrreaktionen mehr und war bewusstlos. Er wurde laut Polizei mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Eine Untersuchung ergab, dass er lediglich eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitten hatte und deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Verdächtige wurde wenig später unweit des Tatorts festgenommen. Er stand ebenfalls deutlich unter Alkoholeinfluss. Fast zwei Promille wurden gemessen. Ihm wurde eine Blutprobe genommen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.