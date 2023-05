Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mexikanische Tacos, niederländische Waffeln oder hawaiianische Shrimps: Wer über das Essen die Welt bereisen wollte, musste dafür am Wochenende nicht in den Flieger steigen. Das Streetfood & Drinks Festival auf dem Gelände des Nachtmarktes in der Neckarstadt hat an drei Tagen viele Besucher gelockt.

Die kleinen mobilen Garküchen Asiens standen genauso Pate wie amerikanische Hotdog-Stände oder auch das leckere Gyros. Streetfood ist zunächst einmal eine schnelle Mahlzeit auf