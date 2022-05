Keine Straßenbahnen zum Mannheimer Hauptbahnhof – das ist krass. Doch die Strapazen dürften sich lohnen.

Wenn es gut läuft, ist der Mannheimer Hauptbahnhof also knapp fünf Monate vom Straßenbahn-und Bus-Netz abgekoppelt. Mit dem in extremen Situationen gerne benutzten Wort Herausforderung ist das Projekt „Haltestellen-Erweiterung“ treffend beschrieben. Herausgefordert sind aber nicht nur die Projektplaner der Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft, sondern auch täglich Zehntausende Kunden, die sich an dem Knotenpunkt tummeln.

Das Mega-Projekt ist Teil zweier Mega-Themen: Stadtentwicklung und Verkehrswende. Straßenbahn-Netz und -Takt dichter zu machen und neue Stadtteile anzubinden – Stichwort Franklin –, sind die übergeordneten Ziele. Die Leidenszeit ist also nicht sinnlos.

