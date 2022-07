Was in Ludwigshafen noch eine Weile dauert, passiert in Mannheim in der kommenden Woche: Eine Straße wird nach dem verstorbenen Bundeskanzler Helmut Kohl benannt. Bereits im Mai 2020 hat der dortige Gemeinderat beschlossen, dass die Südtangente zwischen Neckarauer Übergang und Victoria-Turm Kohls Namen tragen soll. Die Straße verläuft auf Höhe des neuen Glückstein-Quartiers gegenüber vom südlichen Zugang zum Hauptbahnhof. „Coronabedingt konnte die offizielle Benennung bisher noch nicht im angemessenen Rahmen stattfinden. Dies findet nun in Anwesenheit von Oberbürgermeister Peter Kurz statt“, heißt es seitens der Stadt. Außerdem soll die Brücke vom Lindenhofplatz zum Willy-Brandt-Platz nach dem verstorbenen SPD-Kanzler Helmut Schmidt benannt werden. Die Stadt Mannheim will die „herausragenden Verdienste der ehemaligen Bundeskanzler für unsere Nation“ würdigen. In Kohls Heimatstadt Ludwigshafen war 2017 ein Versuch der Umbenennung der „Rhein-Allee“ in „Helmut-Kohl-Allee“ am Widerstand vieler Anwohner gescheitert. Schließlich hat der Stadtrat im Juni 2021 beschlossen, dass eine Helmut-Kohl-Allee in den 2030-Jahren die Hochstraße Nord ersetzen soll.