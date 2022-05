Für Auto- und Lastwagen-Fahrer ist die Untermühlaustraße in der Mannheimer Neckarstadt seit wenigen Wochen ein gefährliches Pflaster. Mindestens fünf Fahrzeuge sind dort nach Angaben der Polizei mit schweren Metallgegenständen beworfen worden. Der erste Zwischenfall dieser Art ereignete sich am 12. Mai: Gegen 2.40 Uhr durchschlug ein großer Zimmermannshammer die Frontscheibe eines Lastwagens, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Drei weitere Fälle hat die Polizei am darauffolgenden Tag registriert. Gegen 3.30 Uhr soll der Täter einen unbekannten Gegenstand auf einen vorbeifahrenden Ford geworfen haben. Die hintere Tür der Beifahrerseite sei dabei beschädigt worden. Um 5.15 Uhr dann der nächste Zwischenfall: Eine zwei Kilo schwere Hantelscheibe flog laut Polizei in die hintere rechte Scheibe eines in Richtung Innenstadt fahrenden VWs. Kurze Zeit später habe eine weitere Hantelscheibe das Beifahrerfenster eines Opels zerstört. Der Fahrer dieses Wagens wurde laut Polizei durch Glassplitter leicht verletzt. Am 17. Mai gegen 4.40 Uhr war es offenbar wiederum eine Hantelscheibe, die ein Auto im Frontbereich traf. Da derzeit noch keine Hinweise auf den Täter vorliegen, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen und möglichen weiteren Opfern. Hinweise nimmt die Behörde unter der Telefonnummer 0621 174-4444 entgegen.