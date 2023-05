Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das einzig Beständige ist die Veränderung, wusste schon der Philosoph Heraklit. Beim Thema Energie ist dieses Zitat heute noch so aktuell wie vor 2500 Jahren. Wie radikal der Wandel in den vergangenen Jahrzehnten gewesen ist und wie sehr er an Tempo zugelegt hat, macht eine neue Ausstellung im Mannheimer Technoseum deutlich.

Es ist erstaunlich ruhig an diesem Vormittag im Untergeschoss des Museums. Wo sonst Schulklassen herumtoben und Lernspiele nach Herzenslust ausprobieren, kann Daniel Römer heute leise sprechen. Und