Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen in der Mannheimer Neckarstadt einen großen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen. Laut Polizei zersplitterte die hintere Seitenscheibe. Der 28-jährige Fahrer war gegen 5 Uhr mit seinem VW in der Untermühlaustraße unterwegs. Er blieb unverletzt. Zuletzt häuften sich in Mannheim Vorfälle dieser Art.