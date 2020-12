Der Kampf von Stefano Ferrara gegen den Krebs ist zu Ende. Der 22-jährige Mannheimer, der mit seinem unbändigen Lebenswillen unzählige Menschen beeindruckt hat, ist seiner Krankheit erlegen. Die Trauer bei seinen Angehörigen und Freunden ist groß.

Bis zuletzt hatte man sich an das kleine Fünkchen Hoffnung geklammert, die eine spezielle Therapie in den USA versprach. Um diese finanzieren zu können, waren zahlreiche Spendenaktionen durchgeführt worden. Am Ende vergebens.

Die schreckliche Nachricht ereilte die Familie in den Morgenstunden des vergangenen Sonntag. Die Öffentlichkeit erfuhr am gleichen Tag durch einen Instagram-Post von Vittorio Ferrara vom Tod seines Bruders: „Er hat bis zum Ende gekämpft, er war ein Löwe. Wir werden nie sein Lächeln und seine Kraft vergessen“, heißt es darin. Stefanos Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs war zuletzt viel Aufmerksamkeit beschieden.

Noch einmal Hoffnung

Familienangehörige, Freunde und bis vor kurzer Zeit noch völlig fremde Menschen hatten sich für den 22-jährigen ehemaligen Eishockeyspieler, der unter anderem für den MERC und die Mannheimer Jungadler gespielt hat, engagiert. Unter ihnen auch Prominente wie Bülent Ceylan und Pietro Lombardi. In der Rhein-Neckar-Region hatten seine Familie und Freunde in kurzer Zeit mehrere kreative Spendenaktionen ins Leben gerufen, um die Summe für die angestrebte Behandlung in den Staaten aufzubringen.

Kurz vor Stefanos Tod keimte sogar noch einmal Hoffnung aus einer unerwarteten Richtung auf. Ein Spezialist für Krebsbehandlungen hatte sich bei der Familie gemeldet, um sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass die angestrebte Antikörpertherapie auch in Deutschland möglich sei. Erste Gespräche in Bezug auf eine Behandlung am Immun-Onkologischen-Zentrum (IOZK) in Köln waren schon erfolgt.

Auf dem Weg zum Eishockeyprofi

In die Trauer mischen sich aber auch Aussagen wie die von Vittorio Ferrara, der Stefano als die kraftvolle Inspiration in Erinnerung behalten möchte, die er für ihn und so viele andere Menschen gewesen sei. „Aufgeben ist für mich keine Option“, wurde der junge Mann, der im Mannheimer Stadtteil Neckarau geboren und aufgewachsen ist, nicht müde zu sagen. Diese Einstellung, die er unmittelbar mit dem von ihm geliebten Eishockeysport in Verbindung brachte, hat ihn zu Lebzeiten stark gemacht. Und sein Lächeln, das er sich, wie er stets betonte, niemals nehmen lassen wollte.

Daran konnten auch die drei erschütternden Krebsdiagnosen nichts ändern. Als er vor drei Jahren eine offizielle Anfrage aus der National Hockey League (NHL) bekam, musste er schweren Herzens absagen, da er zu diesem Zeitpunkt schon gegen die Krankheit ankämpfte. „Für mich ist ein Traum geplatzt, weil jeder Eishockeyprofi den Wunsch in sich hat, einmal in Kanada oder in den USA zu spielen“, erinnerte sich Stefano an das Gefühlskarussell. Doch Stefano steckte die Schicksalsschläge immer wieder weg.

Viele Unterstützer für kostspielige OP

„So werde ich ihn immer in Erinnerung behalten“, sagt auch Luana Giannachi (41), die in Frankenthal zu den Organisatoren einer der Spendenaktionen gehörte. Stefanos Familie und die der gebürtigen Mannheimerin sind schon lange befreundet. Die Aktion basierte auf einer Idee, an der sich zuletzt viele Unternehmer in der Rhein-Neckar-Region beteiligt hatten, indem sie Spendendosen mit dem Konterfei des jungen Mannes in ihren Geschäften aufstellten. Auch im Frisörsalon von Luana Giannachi stand bis zuletzt eine Dose. Andere, darunter Uwe Bürkle, der in Frankenthal ein großes Autohaus betreibt, zogen nach und brachten zusätzlich noch einen Lieferservice mit Herz für Stefano an den Start. Zuletzt machte auch ein Gin-Fabrikant aus dem baden-württembergischen Biberach mit und erklärte sich dazu bereit, zwei Euro vom Verkaufspreis einer jeden Flasche zu spenden.

Geld geht an die Familie

„Als uns die Nachricht von Stefanos Tod ereilte, waren wir alle wie gelähmt“, erzählt Luana Giannachi. „Kurz darauf haben alle aber auch recht schnell deutlich gemacht, dass sie jetzt erst recht weitermachen wollten.“ So will der Spirituosenhersteller seine Aktion erst einmal fortsetzen, um damit die Familie von Stefano zu unterstützen. Auch die gesammelten Spenden sollen den Ferraras bleiben, die sich in den vergangenen Jahren erheblich verschuldet haben, um die Therapien für Stefano zu bezahlen. Die Mutter ist in dieser Zeit schwer an Depressionen erkrankt, sein Bruder Vittorio musste seinen Job aufgeben, um sich um seinen Bruder zu kümmern. Auch die Gelder, die auf dem offiziellen Spendenkonto eingegangen sind, sollen der Familie übergeben werden. „In den Tagen nach Stefanos Tod haben mich viele Menschen angesprochen, die weiter spenden möchten“, beschreibt Giannachi die große Anteilnahme, die den Hinterbliebenen ein Licht in dieser dunklen Zeit ist.