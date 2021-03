Mit Verkehrsbeeinträchtigungen müssen Autofahrer ab Sonntag im Bereich des Fahrlachtunnels an der Südtangente (B36) rechnen und entsprechend vorsichtig fahren. Wegen routinemäßiger Wartungs- und Reparaturarbeiten wird in dieser Zeit jeweils eine der Tunnelröhren voll gesperrt sein. Der Verkehr wird nach Angaben der Stadt einspurig in beide Richtungen über die jeweils andere Tunnelröhre geführt. Die regelmäßig stattfindenden Arbeiten sind für die Betriebssicherheit des Tunnels notwendig. Neben der Beleuchtung und Lüftungsanlage werden die Entwässerungsanlage und Signalelektronik gewartet, dazu Reinigungsarbeiten durchgeführt. Bis 11. April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.