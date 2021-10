In der Neckarauer Straße kommt es nach Angaben der Polizei sowohl stadtein- als auch stadtauswärts zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. An einem Gebäude seien am Donnerstag gegen 9 Uhr wegen des Sturms mehrere umgestürzte Kamine gemeldet worden. Die Gefahr, dass sich Teile des Dachs lösen, besteht auch noch am Nachmittag. Darum sind laut Polizei noch immer Sperrungen in beide Richtungen eingerichtet. Da der Fahrlachtunnel weiterhin dicht ist, entstehen im Verkehrsfluss an dieser Stelle der Stadt starke Behinderungen.