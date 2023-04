Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Yilmaz Holtz-Erşahin ist der neue Leiter der Mannheimer Bildungseinrichtung. Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler geht in einer spannenden Zeit an den Start. Denn zum einen soll die Stadtbibliothek in wenigen Jahren in einen Neubau umziehen, zum anderen eröffnet die fortschreitende Digitalisierung dem Bibliotheksteam wie auch den Nutzern viele neue Möglichkeiten.

„Wer wie ich Theater und die Klassiker der deutschen Literatur liebt, kommt am Nationaltheater Mannheim nicht vorbei“, sagt Yilmaz Holtz-Erşahin. Als begeisterter Musiker hat der neue