Angesichts der unverändert hohen Inzidenz der Corona-Infektionen in Mannheim hat die Stadt die geltende nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr um eine Woche bis einschließlich Sonntag, 18. April, 24 Uhr, verlängert. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. In den Schulen wird es, entsprechend der geänderten Corona-Verordnung des Landes-Baden-Württemberg in der Woche vom 12. bis 16. April keinen Präsenz-, sondern nur Fernunterricht geben. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. Ab dem 19. April ist dann eine Rückkehr zum Wechselbetrieb für alle Klassenstufen vorgesehen, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Ausnahmen von der Regelung gibt es lediglich für die Prüfungsklassen. Diese bleiben in einem Wechselbetrieb aus Präsenz- und Fernunterricht.