Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die gesellschaftliche Abhängigkeit von einem funktionierenden und schnellen Internet ist mittlerweile enorm. So scheint es auf den ersten Blick überraschend, dass die Stadt Mannheim beim Breitband-Ausbau auf Millionengeschenke von Bund und Land lieber verzichtet.

Die Klage, die Digitalisierung komme in Deutschland zu langsam voran, ist in Deutschland schwer zu überhören. Es fehle an vielen Stellen im Land an schnellem Internet, heißt es oft. Daher