Die Stadt Mannheim hebt die nächtliche Ausgangsbeschränkung auf. Wie die Verwaltung am Freitag mitteilte, geschieht dies, da die Sieben-Tages-Inzidenz von 50 bezogen auf das Stadtgebiet Mannheim nach den Zahlen des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg seit nunmehr drei aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Schwellenwert von 50 liegt. Die Sieben-Tages-Inzidenz bildet die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den letzten sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner ab. Die Ausgangssperre habe daher ab 0 Uhr am Samstag keine Gültigkeit mehr.