Seit 1996 wird der 27. Januar, der Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, als offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Im Jahr 2005 haben die Vereinten Nationen den Tag zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust proklamiert. Die Stadt Mannheim wird an diesem Tag um 18 Uhr mit einer Online-Gedenkveranstaltung an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, wobei der Schwerpunkt in diesem Jahr auf die als „Asoziale“ diskriminierten und verfolgten Menschen gelegt werden soll. Die Gedenkveranstaltung beginnt mit einer Ansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Danach wird Thomas Roth vom NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln über „,Asozial“? ,Gemeinschaftsfremd’? Zur Verfolgung sozialer Randgruppen im NS-Regime“ sprechen. Der Zugang zu der Veranstaltung ist über den Link www.mannheim.de/gedenkveranstaltung möglich. Eine Aufzeichnung wird auch im Nachhinein noch über diesen Link abrufbar sein. Überdies wird die Gedenkveranstaltung im Programm des Rhein-Neckar-Fernsehens am Samstag, 29. Januar, 15 Uhr, sowie am Sonntag, 30. Januar, 20 Uhr, ausgestrahlt.