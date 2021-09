Vertreter der Jüdischen Gemeinde Mannheim haben am Donnerstagabend festgestellt, dass die äußere Scheibe eines mehrfach verglasten Fensters an der rückwärtigen Seite der Synagoge in Mannheim großflächig gesprungen war. Wie die Polizei mitteilt, ist nach derzeitigem Erkenntnisstand von einer Sachbeschädigung auszugehen. Zur Klärung der genauen Umstände sowie der Fragen, ob der Tat eine politische Motivation zugrunde liegt und ob ein Tatzusammenhang zu zwei früheren Sachbeschädigungen an der Synagoge in diesem Jahr besteht, wurde unter Leitung des Staatsschutzes des Polizeipräsidiums Mannheim eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Der Tat- beziehungsweise Ereigniszeitraum kann bislang auf Donnerstag, 19. September, 12 bis 19 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.