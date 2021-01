Wer in Mannheim gerne am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, der hat am Dreikönigstag am 6. Januar eigentlich immer was vor. Nicht so in diesem Jahr: Denn der Neujahrsempfang der Stadt ist Corona sei Dank ins Wasser gefallen. Dieser soll am Sonntag zumindest virtuell nachgeholt werden. Das Programm, das das Rhein-Neckar-Fernsehen live aus dem Rosengarten überträgt, beginnt um 11 Uhr. Außerdem ist es möglich der Veranstaltung per Live-Stream über die städtische Internetseite zu folgen. Im Sommer ist zudem ein Bürgerfest geplant, das die Menschen leibhaftig besuchen können. „Auch wenn der Empfang leider nicht am 6. Januar stattfinden konnte, so ist es gerade in dieser Zeit wichtig, gemeinsam das Vergangene zu reflektieren und vor allem auch den Blick nach vorne zu richten“, sagt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Neben der Neujahrsansprache des OB gibt es einen Rückblick in bewegten Bildern und ein Gespräch unter dem Titel „Corona und die Psyche. Was macht Corona mit uns Menschen?“. Gesprächspartner von Moderatorin Carina Junginger ist Andreas Meyer-Lindenberg, der Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit. Ein künstlerisches Rahmenprogramm ist zudem geplant.