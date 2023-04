Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag im Mannheimer Luisenpark gewütet. Sie zerstörten vor allem Fenster und Glastüren im Pflanzenschauhaus, im Seebühnenrestaurant und in der Verwaltung. Außerdem demolierten sie etliche Fahrzeuge. Die Parkmitarbeiter sind fassungslos. Und fragen sich, warum es gerade die Grünoase getroffen hat.

Die Mitarbeiter des Luisenparks waren am Montag immer noch fassungslos. In der Nacht zum Sonntag hatten Unbekannte in der Mannheimer Grünoase gewütet. Laut Polizei richtete sich